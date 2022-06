Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, la Juventus ha individuato in Filip Kostic il sostituto di Alvaro Morata, che per ora non tornerà alla Juventus. Il colpo non è stato ancora affondato, ma per il serbo sarebbe pronto un triennale a 2,5 milioni a stagione; per il cartellino invece è previsto un esborso che può oscillare tra i 15 e i 20 milioni. Difficilmente i bianconeri arriveranno ai 25 richiesti in prima battuta dall'Eintracht Francoforte. "Tra sorrisi galeotti e un rinnovo che il serbo proprio non vuole saperne di firmare - scrive Calciomercato.com - la sensazione è che Filip aspetti solo la mossa della Signora".