Mattia De Sciglio salterà per infortunio la prima parte di stagione ma la Juventus avrebbe già chi lo sostituisce. Ovvero Andrea Cambiaso, che tornerà dal prestito e sarà valutato alla Continassa. Il terzino, può infatti adattarsi a giocare anche sulla fascia destra e per questo Allegri pensa di utilizzarlo in questa posizione almeno fino a quando non tornerà De Sciglio, in attesa che arrivi il sostituto di Cuadrado. Lo riporta calciomercato.com.