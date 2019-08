I rapporti tra la Juventus ed il Manchester United sono alquanto tesi, dopo la probabile rottura per Dybala. Non per sgarbo, quanto per il valore del giocatore, resta però viva la strada per Pogba. Come riporta Calciomercato.com, infatti, la volontà del giocatore sarebbe quella di lasciare i Red Devils e la Juventus sarebbe pronta ad aprire un tavolo di trattativa, malgrado il muro della dirigenza inglese.