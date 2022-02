La Juve sembra non fermarsi al colpo Vlahovic e in questi ultimi giorni continua a lavorare duramente per anticipare le mosse in vista della finestra del mercato di giugno. Nelle ultime ore il nome più gettonato è quello del talento della Roma Niccolò Zaniolo, ancora alle prese con il rinnovo del contratto che tarda ad arrivare. Ma quella dell'ex Inter non è l'unica situazione delicata, perche anche a Manchester c'è chi sta vivendo un momento simile. Stiamo parlando ovviamente di Paul Pogba, con l'unica ed enorme differenza che il francese terminerà i suoi rapporti con i Red Devils al termine di questa stagione e proprio per questo, resta ancora in cima alla lista dei desideri della società con residenza alla Continassa. La volontà del giocatore di ritornare a Torino è ormai nota da tempo, l'ostacolo però sarebbe rappresentato dall'ingaggio elevato che percepisce, circa 12 milioni di euro, bonus esclusi.