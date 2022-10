Nei giorni scorsi in casa Juve si è tornato a riparlare nuovamente di Milinkovic-Savic, pallino della dirigenza bianconera ormai da diverse stagioni. Il suo contratto andrà infatti in scadenza tra 18 mesi e la strategia di Madama è quella di arrivare a ridosso di quella data per cercare di strapparlo ad una cifra inferiore rispetto a quella attuale richiesta da Lotito. La Vecchia Signora spera infatti di poter far vacillare il patron biancoceleste con un'offerta di circa 60 milioni di euro.