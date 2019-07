Dopo aver archiviato con successo le trattative per Matthjis De Ligt, Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot, la Juventus sogna un nuovo colpo ad effetto: Paul Pogba. Il centrocampista francese vorrebbe lasciare il Manchester United, ma i Red Devils non intendono privarsi facilmente del proprio gioiello. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci uno scambio di pedine lungo l'asse Manchester-Torino. Per un Pogba in arrivo dall'Inghilterra c'è un Dybala pronto a far gioire l'Old Trafford. Un'ipotesi da non sottovalutare.