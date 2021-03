36 anni compiuti un mese fa e la stessa voglia di un ragazzino. Cristiano Ronaldo è questo, non lo scopriamo di certo ora. E tra gli obiettivi già prefissati nella sua testa c'è quello di giocare, e vincere, il prossimo Mondiale in programma nel 2022 in Qatar. A 37 anni può essere ancora il trascinatore e leder di un Portogallo nel quale dietro di lui stanno esplodendo Bruno Fernandes e Joao Felix. Cristiano però non molla, vuole andare in Qatar e vincere quel Mondiale.