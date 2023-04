Allanon fa paura, almeno a giudicare dalle dichiarazioni del vice presidente José María: "Dobbiamo andare a Torino con l'ambizione di ottenere un buon risultato e poi, al ritorno, con l'atmosfera che c'era contro ilassicurarsi che nessuno lasci vivo il Ramón Sánchez-Pizjuán", le sue parole riportate da Tuttosport. Il dirigente ha poi aggiunto: "Per noi è normale godersi questo tipo di partite. Essere uno dei quattro migliori club inè qualcosa di cui i tifosi sono orgogliosi. Nessuno vuole affrontare il Siviglia in Europa League a causa di questi numeri. Ogni volta che abbiamo affrontato i quarti di finale, abbiamo vinto la competizione. Lanon sarà contenta di doverci sfidare".Così, invece, il presidente José: "La possibilità di vincere l'Europa League c'è. Il peggio è passato. Con la maggior parte dei giocatori a disposizione, meno infortuni e una buona gestione, la squadra vincerà più partite possibili. Sappiamo tutti quanto sarà complicato per via del valore dei rivali. Ma anche il Manchester United era forte e sicuramente la Juventus non è stata felice quando ha saputo di dover affrontare in semifinale il Siviglia, il club che ha vinto più volte la competizione".