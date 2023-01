Manca sempre meno al rientro di Paul Pogba, atteso ormai da inizio stagione e con i tifosi che smaniano di vederlo presto in campo. La speranza è quello di vederlo nella lista dei convocati per la sfida contro il Monza, in attesa di capire se prenderà parte all'amichevole di domani contro la Next Gen. Nel frattempo, il francese ha dato vita ad un simpatico siparietto sui social, con la collaborazione di Juan Cuadrado. L'ex Manchester, infatti, deride il colombiano per via delle sue nuove scarpe.