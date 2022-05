Intervenuto in conferenza stampa, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato di un gesto di Dusan Vlahovic dopo il match tra Fiorentina e Juve. Ecco il suo racconto: "Sabato sono andato negli spogliatoi ad abbracciare e ringraziare la squadra viola e mister Italiano. Mi ha colpito vedere Vlahovic, l’ho trovato un gesto di sensibilità e fair play non scontato, quello di venire immediatamente dopo la partita ad abbracciare i suoi ex compagni per congratularsi con loro. Un bel gesto. Io sono sempre per il tifo vero, sincero, sanguigno, ma questo tifo è vero nella misura in cui non travalica il rispetto delle persone, quando si va sull’offesa personale, peraltro a fondo razzista, è inaccettabile. L’ho sempre pensato, non ho problemi a ripeterlo. Mi auguro che con il tempo certe ferite si possano rimarginare. Del resto la vittoria ci aiuta ad essere un po’ più indulgenti".