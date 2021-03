1









Non parla, Cristiano. Almeno sui social. Non lo fa da quattro giorni e tutti si stanno chiedendo: cosa c'è dietro? Perché non fa capire per bene la sua situazioni, mettendo da parte le omissioni e concentrandosi solo sulle opere? Ecco, la verità è che probabilmente neanche CR7 è sicuro sul da farsi: sta riflettendo sul futuro prossimo, così come la Juventus. Che aspetta un suo cenno, in qualsiasi direzione, per capire quale strada intraprendere. Con o senza il portoghese, cambia tanto. Nonostante tutte le critiche di questi giorni.



GIORNI PESANTI - E non pensate che uno come Cristiano non le abbia patite, tutte le chiacchiere. Anzi. Se l'è ritrovate persino sui suoi profili: tanti tifosi hanno puntato il dito sulla sufficienza con cui ha trattato la barriera, sulla prestazione per nulla da CR7 sostenuta contro il Porto. Ha immagazzinato tutta la delusione e per ora non c'è stato sfogo. Né verosimilmente ci sarà prima della prossima partita con il Cagliari. A proposito: in Sardegna, Ronaldo ci sarà. Torna al centro dell'attacco per continuare la corsa a Bican e ai record. Al futuro, ci penserà a bocce ferme.



QUALE FUTURO - Oggi è arrivata la notizia del Chiringuito sul possibile ritorno di Cristiano a Madrid, con il rapporto - rinsaldato, apparentemente - con Florentino Perez che potrebbe fare leva su un ritorno da figliol prodigo. Come raccontato da Gazzetta, invece, non è da escludere un passaggio al PSG: il rinnovo di Mbappé non è stato formalizzato e proprio al Real guardano la situazione con interesse. In mezzo, la Juve. Che prima o poi dovrà avere una risposta dai diretti interessati.