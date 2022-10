Come racconta il Corriere dello Sport, adesso si riparte dal gol dinel derby che deve rappresentare necessariamente il primo passo della ripartenza juventina. E non c’è miglior maniera di dimenticare il periodo buio che ritrovando il bomber principe. L’ha cercata e voluta con tutte le sue forze, Dusan, la rete al Toro. Ci ha provato e riprovato, sbattendo per due volte su Milinkovic-Savic; il terzo tentativo è stato quello buono e l’esultanza del serbo spiega come la rete sia stata una sorta di liberazione dopo giorni difficili.