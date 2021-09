"Anche il Settore Giovanile bianconero ricorda Bryan Dodien: come è accaduto ieri nella gara dell'Under 19, domani anche l'Under 17 scenderà in campo con il lutto al braccio e osserverà un minuto di raccoglimento prima della partita contro lo Spezia.". Con questa nota, pubblicata sui canali social della, la società ha annunciato che anche l', come l'Under 19 e la Prima squadra oggi, onoreranno la memoria di Bryanquesto weekend.