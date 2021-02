1









Nell'ultima intervista prima di abbandonare l'Allianz Stadium soddisfatto, Andrea Pirlo è stato chiaro: "Io mi sono sempre sentito parte di questo gruppo. Fin dall'inizio". Del resto, non c'è stata vittoria più corale come quella contro la Roma, con le sue sfumature offensive e con la sua macro struttura difensiva. La Juve ha saputo soffrire e ha dovuto abbassarsi. Ma quando c'è stato da pungere, non si è tirata indietro. Sempre unita. Sempre compatta. Con le linee strette e l'ambizione di essere tornata grande. Grandissima.



LA FRASE - A chiarire alcuni aspetti della ripartenza, e come sia partito tutto da dietro e cioè dalla difesa, ci ha invece pensato Leonardo Bonucci: " Da lì i grandi giocatori e uomini che compongono questo gruppo hanno risposto, così come ha risposto mister Pirlo, che ha dato compattezza e unito ancora di più il gruppo, lasciando fuori tutto ciò che accadeva all'esterno". Sono state settimane complicate, d'attesa, perché vincere non è mai diventato scontato, ma l'abitudine a non farlo era inevitabilmente persa. Nelle difficoltà, la Juve si è ripresa e compattata, sotto la guida del suo allenatore. Con lo spogliatoio in pugni, forse mai come in questo momento.