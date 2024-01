Juve, cambia il futuro di Samardzic? La situazione

Campo e mercato, due aspetti che si intrecciano nel mese di gennaio. E così è perche dopo aver giocato solo 10 minuti nelle ultime due partite di campionato, ha ritrovato la titolarità quest'oggi contro la Fiorentina. Una scelta non scontata viste le tante voci di mercato intorno al serbo e un rapporto non idilliaco con il tecnico, Gabriele Cioffi.Per Samardzic, la partita è durata sessanta minuti. Aveva tutti i riflettori puntati addosso e ha risposto presente. E' andato vicino al gol su calcio di punizione, si è occupato di battere i calcio d'angolo e in generale è sembrato dentro la gara a livello mentale. Ma che significato ha la sua titolarità in ottica mercato?Il futuro di Samardzic resta incerto ma il fatto di aver ritrovato una maglia dal primo minuto comunque dimostra come ancora non c'è la fumata bianca per il suo addio. "Ci concentriamo sul campo e partirà dal primo minuto. Né il mister, né il club regalano niente. Lazar è titolare perché ha fatto una settimana importante e ci aspettiamo grandi cose da lui", le parole disul classe 2002.Il giocatore sembrava destinato alma l'accordo definitivo tra tutte le parti ( tra cui quella con entourage del ragazzo), non è ancora arrivata e Aurelio De Laurentiis si è mosso anche per altri profili. In tutto questo, la Juventus ha capito che c'era margine per inserirsi nella trattativa. I dialoghi con il padre di Lazar sono proseguiti anche negli ultimi giorni trovando un principio d'accordo.L'idea iniziale del club bianconero era di "bloccare" Samardizc per poi affondare il colpo in vista dell'estate, quando ci saranno maggiori risorse economiche. Una formula alla Locatelli, ovvero un prestito con il riscatto posticipato in avanti è la chiave per poter anticipare il colpo. La Juve riflette, cercando di capire se ci sono le condizioni economiche per poter portarlo a Torino subito, Napoli permettendo.Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta domani dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.