Dal rigore sbagliato in finale di Coppa Italia contro il Napoli all'espulsione di ieri sera contro il Bologna in nemmeno una settimana: il brasiliano Danilo in questo momento è l'uomo in meno per la Juve, e sui social network il suo secondo flop consecutivo viene preso di mira da appassionati di calcio di ogni fede e latitudine. Ha colpito soprattutto la velocità - circa venti minuti - con cui il giocatore è riuscito a rimediare due cartellini dopo il suo ingresso in campo, e il fatto che lo sciagurato doppio intervento, complici anche gli infortuni di Alex Sandro e De Sciglio, priverà Sarri di un terzino di ruolo a partire da venerdì.