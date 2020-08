Pirlo cerca un regista, e con tutta la probabilità del caso Fabio Paratici cercherà di accontentarlo. Il nome in cima alla lista di desideri stilata da nuovo allenatore della Juventus è Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo rivalutato in questa stagione. E proprio la grande annata disputata dall’ex Milan ne ha fatto schizzare alle stelle il prezzo del cartellino: come riporta il Corriere dello Sport, i neroverdi chiedono almeno 35-40 milioni di euro per il giocatore.