Il Sassuolo si muove., allenatore neroverde, apprezza molto Koni De Winter e lo vorrebbe come possibile sostituto di Ferrari. Come riporta Tuttosport, avviati i contatti con l’entourage del belga, sul quale é però in forte pressing il Genoa che ha proposto un prestito con obbligo di riscatto. Per il centrale, in ogni caso, occhio anche a Lille ed Everton: all’estero potrebbero avere più risorse economiche.