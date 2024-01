Dopo la dilagante vittoria dell'Inter sul Monza per 5-1, la Juve è chiamata a fare bottino pieno nel match casalingo contro il Sassuolo, in programma martedi all'Allianz Stadium. Bisogna prestare però particolare attenzione, dato che l'unica sconfitta dei bianconeri è avvenuta proprio contro i neroverdi. Inoltre, c'è un altro aspetto da considerare, perchè la squadra di Dionisi ha ottenuto due più punti rispetto allo stesso periodo storico della passata stagione. Chiaro segnale di come il Sassuolo sia in crescita e proprio per questo non bisogna abbassare la guardia.