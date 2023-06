La Juve continua a monitorare con insistenza la pista che porta al centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, soprattutto in virtù dell'eventuale partenza di Rabiot e della condizione fisica di Pogba che, al momento non lasciano garanzie. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport però, la concorrenza per il centrocampista neroverde è agguerrita e il club emiliano avrebbe fatto sapere di non lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro.