Domani sarà il Sassuolo a presentarsi come ostacolo tra la Juventus e lo scudetto. Attraverso il proprio sito, il club bianconero ha analizzato il periodo di forma della squadra di De Zerbi: “Il Sassuolo è una delle squadre più in forma di tutta la Serie A. La formazione allenata da De Zerbi è reduce da quattro vittorie consecutive ed occupa l’ottava posizione in campionato con 46 punti. Un bottino ottenuto grazie a 13 successi e 7 pareggi, con 59 gol fatti (quinto miglior attacco) e 54 subiti. Nell’ultimo turno gli emiliani hanno sbancato l’Olimpico di Roma in casa della Lazio, vincendo in rimonta grazie alle reti di Raspadori e Caputo.



Da quando è ripresa la stagione, il Sassuolo ha perso la prima partita (4-1 a Bergamo), pareggiato 3-3 contro Inter e Verona e vinto contro Fiorentina (3-1), Lecce (4-2), Bologna e Lazio (entrambe 2-1). Al Mapei Stadium di Reggio Emilia fino ad ora i neroverdi hanno vinto 7 gare, ne hanno pareggiate 2 e perse 6: tra le mura amiche non perdono dal 15 febbraio, quando passò 1-0 il Parma”.