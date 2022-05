Non solo Chiellini. Anche per Paulo Dybala sarà una serata speciale quella che lo attende nel match contro la Lazio: la Joya chiuderà una storia di sette anni con la Juventus, che lui stesso avrebbe voluto continuare. Anche per l'argentino è stata una giornata piena di messaggi, saluti e tributi.



Li abbiamo raccolti tutti in questa gallery.