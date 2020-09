Scherzo del destino, la prima partita della Juventus del corso Pirlo è stata contro la sua ex squadra, il Novara. E Tommaso Barbieri, ufficiale in bianconero da due giorni, ha ringraziato e salutato sui social il club piemontese: “Grazie Novara per questi 8 anni magnifici, ringrazio tutte le persone che mi hanno accolto da quando sono a arrivato a 10 anni fino ad adesso, tutti i mister, dal primo all’ultimo in particolare che mi ha dato una possibilità tra i grandi, e ringrazio tutti i compagni che mi hanno permesso di vivere questa fantastica avventura.

Grazie Novara

Tommaso”.