L’edizione odierna di Tuttosport ha raccontato la serata di Coppa Italia di John Elkann, presente sugli spalti del Mapei Stadium ad assistere al trionfo bianconero: “L’ultima volta di John Elkann allo stadio per vedere la Juventus non era andata proprio bene: sconfitta in casa contro il Milan e Champions in salita. Il presidente Exor e azionista di maggioranza del club bianconero non è però scaramantico e ieri sera si è presentato al Mapei Stadium. Sono stati soprattutto i due figli maschi, Leone di 14 anni e Oceano di 13, a non voler rinunciare all’appuntamento con la finale di Coppa Italia: entrambi sono sfegatati tifosi bianconeri, in particolare il primogenito, un vero fan di Gigi Buffon (quando era piccolo voleva sempre giocare in porta), che non poteva mancare all’ultima da titolare con la maglia juventina del suo beniamino. La famiglia Elkann (c’era anche la moglie Lavinia Borromeo) si è accomodata in tribuna: seduti una fila davanti Deniz Akalin, compagna di Andrea Agnelli, e il presidente del club bianconero che tre ore prima del fischio d’inizio era arrivato nell’hotel del ritiro per caricare la squadra”.