DaKoni De Winter è ufficialmente un giocatore del Genoa, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Si sono chiuse le trattative che portano il difensore belga a vestire la maglia rossoblu per la stagione 2023-24.Inizia quindi una nuova avventura per il classe 2002, chiamato ad un'altra sfida in serie A dopo il campionato scorso vissuto con l’Empoli. De Winter, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Zulte Waregem, è approdato in bianconero nell’estate del 2018, fino ad arrivare a bagnare l’esordio in prima squadra nel match di Champions League contro il Chelsea del 23 novembre 2021. Ha partecipato alla recente tournèe negli Stati Uniti durante la preparazione estiva e ora è pronto a scrivere una nuova pagina della propria carriera.Con l'auspicio di continuare a crescere come professionista, ti auguriamo il meglio. In bocca al lupo, Koni!