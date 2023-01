Il saluto della Juve a Weston McKennie, tramite il sito ufficiale.Dopo due anni e mezzo insieme, le strade di Westone dellasi separano. La rottura arriva dopo che il texano ha alzato i suoi primi trofei da quando è passato al professionismo in bianconero, Supercoppa italiana e Coppa Italia.Nella seconda parte della stagione Weston vestirà la maglia delMcKennie, la cui avventura bianconera è iniziata nell'estate del 2020, dice addio ai nostri colori dopo 96 presenze in tutte le competizioni, impreziosite dai suoi 13 gol e cinque assist.Weston ha sempre dato il suo contributo, come dimostrano le suecon la nostra maglia, mettendo al servizio della squadra le sue migliori caratteristiche. Da quando è arrivato a Torino nella stagione 2020/2021,in tutte le competizioni dei sette che ha realizzato.Restando alla sua prima stagione alla Juventus, nella sola Serie A è stato impegnato in prima persona a trovare la rete ancora sette volte - cinque gol e due assist - il suo primato personale nei primi cinque campionati europei.Lascia l'Italia con la consapevolezza che il suo totale di nove gol lo rendeAdesso lo attende una nuova avventura e lo ringraziamo per queste stagioni trascorse insieme.