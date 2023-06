Si è parlato tanto dell’ammenda comminata alla Juventus per il secondo filone d’indagine. A detta di qualcuno, infatti, la penalizzazione pecuniaria sarebbe troppo leggera. Quello che non si considera, però, è il danno economico derivante dai -10 punti del primo filone, quello plusvalenze, che tiene la Juve fuori dalla Champions. Mancherà una grossa fetta di ricavi e, per questo, in casa bianconera si è pronti a fare sacrifici pesanti per alleggerire i costi.Fuori dalla Continassa c’è la fila degli uomini mercato dei top club per aggiudicarselo. Le prime chiacchierate, però, non hanno soddisfatto il board bianconero che ha deciso di mandare un messaggio chiaro., altrimenti Dusan resta. D’altronde, l’attaccante serbo ha un contratto in scadenza solo nel 2026 e da parte della Juve non c’è fretta di accelerare un’eventuale cessione. Alla finestra ci sono, su tutte:che, su spinta di, ha intensificato i contatti solo di recente.Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un tentativo, da parte di, di abbassare il costo del cartellino con l’inserimento di uno scambio. I Colchoneros sono disposti a mettere sul piatto il grande ex Alvaro. Clamorosa, invece, l’idea dei londinesi: inserirenella trattativa.