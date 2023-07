Tra i giovani presenti in tournée c'è Kenan Yildiz, talento classe 2005 che nella passata stagione si è diviso tra primavera e Next Gen. Adesso il turco ha chance di mettersi in mostra con la Juve dei grandi. Come racconta Tuttosport, Allegri, che ci sta parlando con continuità, lo sta provando da mezzala, in modo da sfruttare le sue qualità di inserimento e l’abilità nel dettare l’ultimo passaggio, oltre a vedere la porta con regolarità e i forfeit di Rabiot e Fagioli potrebbero dargli più minuti.