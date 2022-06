Come racconta Gazzetta, se Pogba possiamo considerarlo una missione già compiuta, per Di Maria e Kostic siamo ancora nella fase “lavori in corso”, ma la Juventus è pronta a una decisa accelerata per ridisegnare il tridente che piace a Max. Con Vlahovic al centro e due ali nuove di zecca per farlo decollare. Prima l’assalto a Di Maria, per cui i bianconeri sono disposti a un rilancio pur di non lasciarselo sfuggire, poi si metterà a punto una strategia per il compagno di nazionale di Dusan, che ha già avuto ottime referenze dall’amico centravanti.