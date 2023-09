Francesconon è la soluzione ad ogni male della, questo è evidente, al di là dell’ironia che si è scatenata soprattutto dopo l’esordio dei bianconeri a Udine. Non è la soluzione ad ogni male ma il suo contributo è sembrato evidente. Attenzione, però, a vederlo come una contraddizione rispetto alle idee di Massimiliano. A renderlo chiaro è stato lo stesso tecnico livornese:. Come Bianco l’anno scorso li ho voluti nello staff perchè danno energia, sono bravi e sono molto contento del suo arrivo come di tutti gli altri. Veniamo da 12 anni dove qualche partita l’abbiamo vinta. Sono fortunato a scegliere buoni collaboratori, devono essere più bravi dell’allenatore. Abbiamo più tempo per lavorare, abbiamo una squadra diversa e l’intelligenza é capire la squadra a disposizione”.La Juve cambia perché Allegri, visti obiettivi e rosa a disposizione, pensa che debba cambiare. E per questa mutazione ha individuato in Magnanelli il giusto collaboratore. Soprattutto, si lavora quotidianamente per aumentare ritmi e intensità, per far sì che la Juventus non si schiacci nella propria metà campo ma, anzi, alzi il baricentro e aggredisca gli avversari nelle loro zone di campo.A confermare tutto questo, le indicazione che dalla panchina, durante Empoli-Juve, sono arrivate proprio da Magnanelli. A raccontarlo è stato Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn: “. In particolare a(nel primo tempo spesso altissimo) e(che a volte tende a schiacciarsi)”.