Si avvicina finalmente il ritorno in campo di Paul? Sembrerebbe essere questo il messaggio che il centrocampista dellaha voluto lanciare attraverso i suoi profili social, pubblicando nelle Instagram stories l'immagine di unche ruggisce accompagnata da una didascalia chiara:, "Sulla mia strada...". Il francese, per grande dispiacere dei tifosi, non ha ancora disputato nemmeno un minuto nella sua seconda esperienza in bianconero, a causa dei guai fisici.