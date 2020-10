Crotone-Juve, qual è il voto dell'arbitro? Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è da tenere conto del rosso a Chiesa nel giudizio di Fourneau: "Tre gli episodi principali del match - si legge sul quotidiano -: si parte dall’11’ quando Reca va giù in area. Il contatto con Bonucci, in ritardo, c’è e il rigore assegnato al Crotone non è clamoroso. A convincere meno, nella direzione dell’arbitro Fourneau, è semmai la decisione che al 60’ lascia la Juventus in dieci uomini. Chiesa, in ritardo su Cigarini, lascia il piede sull’avversario. L’arbitro è lì davanti e giudica eccessiva la vigoria con cui l’ex viola colpisce il giocatore del Crotone: è un rosso diretto pesante, che sembra troppo severo per la dinamica del contatto. Al 76’ Morata trova il 2-1, ma dopo un lungo check del Var (che contribuisce al maxi-recupero da 7’), le linee danno il loro verdetto: piede di Morata avanti, gol non valido".