Il rosso a bilancio della Juve preoccupa. Era preventivabile ma preoccupa. L'indebitamento finanziario netto è sceso sotto quota 400 milioni ma resta alto (385 milioni) mentre la perdita per il 2019-20 è di 70 milioni di euro ( QUI tutti i dettagli ). E i numeri potrebbero peggiorare se l'Assemblea decidesse di mettere il -18 derivante dalla rescissione di Gonzalo Higuain nel bilancio dello scorso anno piuttosto che in quello del prossimo. "​ Tecnicamente - scrive La Gazzetta dello Sport - c’è ancora tempo, prima dell’assemblea dei soci convocata per il 15 ottobre, per operare degli aggiustamenti in modo da offrire agli azionisti una situazione più aderente alla realtà: ecco perché non è affatto escluso che gli amministratori decidano di caricare nel 2019-20 i 18 milioni di costo residuo di Higuain, con conseguente incremento del deficit a circa 90 milioni. D’altra parte, è la prima volta che il cda settembrino si tiene durante la campagna trasferimenti, slittata per il Covid".E in questo scenario, che è condiviso con altri top club, è il mercato a risentirne. Come scrive La Rosea, le operazioni di mercato in entrata saranno necessariamente limitate. "​L’indebitamento finanziario netto a 385 milioni (era 464 un anno fa) va comunque tenuto sotto controllo - si legge - e non consente grandi margini di azione sul mercato, a meno di cessioni remunerative. Cosa che gli amministratori non escludono. Il problema è che mancano gli acquirenti..."