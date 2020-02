La lombalgia, probabilmente, lo terrà fuori nella prossima partita, domani contro la Spal. Ma il futuro di Gonzalo Higuain, potrebbe essere ben diverso da come oggi, anche con la schiena dolorante, si possa immaginare. Infatti, secondo quanto vocifera dalla Spagna fichajes.net, il River Plate vorrebbe riportare a casa il giocatore che, nel lontano 2007, videro partire con un aereo verso Madrid. Un dolce ritorno, quindi, per Higuain: classe '87, non è ancora il momento del buen ritiro, anche se le ultime due stagioni parlano di un leggero calo nelle prestazioni. Il River però, potrebbe suscitare un fascino differente per lui.