Un mese per tornare in corsa per il massimo traguardo, sia in classifica che in quota. La Juventus è in primo piano nelle valutazioni dei bookmaker all'indomani della quinta vittoria di fila in campionato, che vale il quarto posto a -10 punti dalla vetta. La distanza da colmare rimane ampia, ma l'effetto è lo stesso dirompente nelle scommesse sullo scudetto: dal 15 offerto appena un mese fa, la quota per il titolo è precipitata tra l'8,50 di Planetwin365 e il 9 di Stanleybet.it. I bianconeri sono ora a ridosso dell'Inter, a 7,50, e del Milan, salito a 6,50 dopo il pareggio con la Cremonese. In vetta continua invece la volata del Napoli, favorito a 1,47.