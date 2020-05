Da sempre preso in giro per la stazza non esattamente filiforme (ma ormai si tratta più che altro di una leggenda metropolitana), Gonzalo Higuain è appena sbarcato a Torino per ricominciare ad allenarsi con la Juve, dopo che sarà terminato il suo periodo di quarantena obbligatoria. Subito sui social si è iniziato a ironizzare sul suo possibile peso, dopo tutti questi giorni di lockdown, e sull'attesa spasmodica che ha accompagnato il rientro dell'attaccante, l'ultimo a ritrovarsi in casa bianconera in vista degli allenamenti di gruppo di lunedì prossimo. Vi proponiamo alcuni dei "meme" più divertenti comparsi sui social network nelle ultime ore.