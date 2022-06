Paradosso Rabiot: Allegri lo fa giocare e, se dovesse rimanere, sarebbe ancora un calciatore centrale nel progetto. Allo stesso tempo, però, alla Continassa non è considerato un incedibile e, anzi, la madre Veronique Rabiot, insieme ad intermediari di mercato, lavorano per trovare una possibile sistemazione per il centrocampista. A raccontarlo è calciomercato.com: “Fissato il prezzo attorno a 15 milioni, meglio qualcosa in più, è l'entourage del giocatore che continua a lavorare per sondare il terreno. Con diverse situazioni ritenute interessanti su cui stanno ragionando sia la Juve che mamma Veronique”



LE PISTE – Adrien Rabiot è calciatore gradito in Premier League. Gli intermediari hanno registrato l’interesse del Newcastle che, però, non scalda il cuore del calciatore. Su di lui anche il Chelsea e, soprattutto, il Manchester United che ha già fatto dei passi concreti, ma rimane complicato convincere il centrocampista. Da parte sua, la Juventus ha provato ad inserirlo in alcune trattative di mercato, tra le quali anche quella con l’Atletico Madrid per Morata. Si riaccende, allora, la pista di un ritorno a Parigi: “perché al netto di tutte le controversie che han portato Rabiot alla rottura col Psg prima del passaggio alla Juve, da diverse settimane mamma Veronique è tornata ad avere un dialogo costruttivo con il club parigino e un clamoroso ritorno è tutt'altro che da escludere”.