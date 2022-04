Buone notizie in casa Juventus, che osserva da lontano. Buone notizie per il Verona che, per la prima volta in stagione, può schierare Gianluca Frabotta, esterno in prestito dalla Vecchia Signora. Quasi un anno dopo l'ultima apparizione, dopo innumerevoli problemi fisici che ne hanno condizionato la stagione, Frabotta ha esordito con la maglia degli Scaligeri e, ora, punta a convincere Tudor nel finale di campionato, per avere una nuova chance il prossimo anno.