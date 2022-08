Filip, da tempo obiettivo della Juventus. Come scrive oggi anche Gazzetta: "Attenzione al ritorno di fiamma: in questi giorni il West Ham sta insistendo per avere l’esterno serbo dall’Eintracht Francoforte, ma senza apparenti risultati. E alla Continassa di Kostic si continua a parlare, anche perché potrebbe risolvere il problema sulla corsia di sinistra. Ovviamente questa soluzione sarebbe da legare alla conferma di Moise Kean, a lungo sull’elenco dei partenti e rinvigorito dalla tounée negli Usa".