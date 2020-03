Ritorno di fiamma per Mauro Icardi anche se la passione del club bianconero per l'attaccante argentino non è mai scemata. Maurito è sempre stato un obiettivo di mercato del club bianconero che potrebbe acquistare Maurito in estate nel caso in cui il PSG lo riscattasse dall'Inter. I rapporti tra bianconeri e nerazzurri, infatti, sono ancora freddissimi e in caso di ritorno di Mauro sotto la Madonnina sarebbe difficile ipotizzare una trattativa tra le due società. La Juve torna quindi a pensare a Icardi, ma Paratici sa bene che potrà arrivare solo ad una condizione.