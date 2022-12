Un passo alla volta, anche se il passo può essere molto importante. Lapuò riabbracciare Alessandro, che qualcuno avrebbe visto volentieri già nelle nuove nomine del CdA che sta per nascere. Non è questo, però, il momento clou: questo è solo il momento di difendersi, e su ogni campo. La Juve che sta per nascere è da battaglia, in campo e nei tribunali; ci sarà tempo per costruire quella della rinascita, che possa aprire un vero e proprio ciclo dirigenziale. Che possa dare fiducia e sogni ai tifosi. L'ex capitano punta a recitare quella parte lì.- Per questo, oltre i naturali sondaggi, le chiamate mai confermate ma sicuramente previste, la nuova dirigenza non si è spinta. Lo stesso Del Piero, dopo giorni di attesa, ha deciso di attendere in rigoroso silenzio: troppo rumore attorno a un sogno, suo e dei tifosi. Troppe parole che avrebbero potuto generare attesa, forse illusione, di sicuro non agevolare una trattativa che si preannuncia particolare. Non per questioni economiche, ma per capire - insieme - il ruolo effettivo che Del Piero potrà avere all'interno della dirigenza juventina. Un ruolo alla Nedved, un vice presidente con potere decisionale, potrebbe unire le esigenze del club e la volontà del Dieci, da sempre restio ad accettare un ruolo di figura e non di sostanza.: prima ci sono troppe partite da disputare, non solo in campo. Il sogno resta vivo e vegeto, i nuovi sviluppi potranno seguire il corso dei fiori: sbocciare in primavera.