Dopo oltre un mese e mezzo di assenza, la Juve è pronta a riabbracciare, pronto al rientro a Monza. L'infortunio muscolare dello scorso 13 ottobre durante Brasile-Venezuela (lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra) lo ha tenuto fermo a lungo, anche più del previsto, perché la Juve sperava di poterlo riaggregare per l’Inter, ma le possibilità reali sono tramontate già prima della sosta. Lesione non grande, ma profonda, che ha imposto enorme cautela. Negli ultimi giorni, però, è tornato ad allenarsi in gruppo e adesso è pronto a rientrare nella lista dei convocati per l’anticipo di domani sera, come annunciato da Allegri stesso: "Danilo e Alex Sandro saranno a disposizione, anche se non sono al 100%. Locatelli? Vediamo oggi, è un problema di dolore. Se ce la fa, gioca, su Nicolussi Caviglia valutiamo. Ha fatto una buona partita contro l'Inter, ma era tanto che non giocava. Una soluzione verrà trovata".Ma giocherà? La logica impone prudenza e dopo un’assenza così lunga può partire dalla panchina, anche perché non al meglio, in attesa di averlo dal primo minuto contro il Napoli, venerdì prossimo allo Stadium. È la gara giusta per ritrovare il suo top player. Domani sera, infatti, dovrebbe toccare ancora a Gatti-Bremer-Rugani, il terzetto titolare nelle cinque partite giocate senza il capitano. Un’assenza pesante, limitata al meglio da chi c'era, ma adesso ritrova il suo leader, tecnico e morale, la voce forte e ascoltata dello spogliatoio. Non gioca dal derby con il Torino dello scorso 7 ottobre ed è pronto a rientrare in una Juve che acquisisce sempre più fiducia e che ha voglia di lottare per grandi sogni.A Monza, Danilo indossò per la prima volta la fascia di capitano, proprio al U-Power Stadium, il 18 settembre 2022, sostituendo Leonardo Bonucci. Una bella prima volta di un qualcosa diventato a lungo un'assoluta certezza.