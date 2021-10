La notizia del ritiro della Juventus in questa settimana post-sconfitta col Verona non ha convinto i tifosi bianconeri, che su Twitter hanno commentato copiosamente e pochi sono coloro i quali mostrano fiducia nei confronti di questa scelta. La maggiore "accusa" rivolta al ritiro è quella di essere qualcosa da squadra provinciale, tanto che diversi utenti social lo associano a presidenti come Zamparini, Cellino o Preziosi. E poi c'è chi ironizza sugli effetti benefici che potrà avere su alcuni giocatori, o sul fatto che sarà un ritiro "dorato" al J Hotel...