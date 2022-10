Come racconta Tuttosport, ilpre derby ha dato i frutti sperati, in questo senso. Calciatori che ultimamente avevano perso la parola (zitti tutti dopo Monza-Juventus, zitti tutti dopo Milan-Juventus) e che qualche mugugno a labbra strette lo proferivano giusto in Champions League, vincolati da obblighi contrattuali, si sono invece ritrovati a raccontare all’unisono quanto «il gruppo è compatto», quanto «è banale dire che non stiamo con Allegri! Siamo tutti con lui». E ancora che «la Juve non molla mai». Cinguettando via social, peraltro, attestati di stima.