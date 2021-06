Un'estate al... lavoro! La Juve ha chiuso una stagione difficile, ma si appresta a iniziarne un'altra entusiasmante, soprattutto dopo il ritorno alla base di Massimiliano Allegri. Come racconta anche Tuttosport, sarà però una preparazione incentrata sul lavoro e sulla vicinanza a casa: nessun tour estivo dall'altra parte del mondo, niente tornei per sponsorizzare o raccogliere contratti. Anche i bagni di folla saranno evitati: non si può rischiare proprio nulla. LA PROGRAMMAZIONE - A metà luglio, nella settimana del 12 ci sarà il ritiro. Il ritrovo sarà a Torino, nel centro della Continassa. Visite al JMedical per tutti e poi si andrà in ritiro, con la possibilità di soggiornare nell'albergo bianconero. Il centro sportivo sarà il quartier generale della squadra: qui sarà svolta la preparazione, qui ci saranno le primissime amichevoli per testare uomini e condizione. Le uscite? Tra fine luglio e inizio agosto: tre o quattro amichevoli in Italia, magari qualcuna in Europa. Al momento non ci sono date o segnali, ma si registra una speranza, proprio di Allegri: vuole avversari sempre più difficili.