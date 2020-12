Il ritardo della Juve è piuttosto serio. In classifica, questa squadra, non riuscirebbe a vincere contro la versione 2018-2019, l'ultima di Massimiliano Allegri. Ovviamente, neanche a pensarci contro la squadra dei 102 punti di Antonio Conte. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Pirlo probabilmente ha anche più individualità, ma la differenza sta nel percorso e non tanto nei singoli: "Quelle squadre erano una macchina, impossibile rimontarle. L'Inter di Conte a questo ritmo chiuderebbe a 89 punti, che sono tanti, ma in questi mesi è sempre sembrata attaccabile - vince, non domina - mentre il Milan non ha una storia di battaglie scudetto alle spalle. Pirlo può sperare che nel 2021 entrambe lascino sulla strada qualche punto".