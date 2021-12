Una certezza ritrovata e quattro mancanze. Alla vigilia del match di campionato contro il Venezia, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone un'analisi della situazione attuale dellaalla luce delle ultime uscite, gare in cui - Atalanta a parte - la squadra di Allegri ha dato positivi segnali di crescita, di un. Certamente dopo la batosta di Stamford Bridge una reazione c'è stata: l'atteggiamento è cambiato, i risultati anche, tanto che i bianconeri sono persino riusciti a centrare un insperato primo posto nel girone europeo. Bene ma non benissimo, comunque, perchè: in attacco e a centrocampo, ma anche su un piano più generale.