Il direttore tecnico Cristianoe il direttore sportivostanno continuando l'arduo compito del rinnovo contrattuale, mancando ancora pochi tasselli soprattutto in difesa. La notizia più recente è l'ufficialità del prolungamento del contratto di Nicolòcon la Juventus fino al 30 giugno 2028. Questo accordo va oltre il campo di gioco, considerando il delicato periodo vissuto dal giovane centrocampista bianconero, squalificato per sette mesi a causa del caso scommesse.ha sottolineato che il rinnovo di Fagioli è una conferma del continuo sostegno da parte della società e ha previsto che il ritorno del giocatore sarà un valore aggiunto per la squadra.Le trattative si fanno più intricate con Federicoe Dusan. Il contratto di, attualmente a 5 milioni di euro a stagione, scade nel 2025. Nonostante l'ottimo rapporto tra Giuntoli e l'agente Fali, le trattative procedono lentamente. L'obiettivo a Continassa è prolungare il contratto diper almeno, evitando così di trovarsi in una situazione delicata l'estate successiva, con il rischio di perderlo a parametro zero. Anche se le discussioni sono attualmente in una fase di stallo, Giuntoli e Manna mantengono i contatti per cercare una svolta. Per quanto riguarda Dusan, il contratto attuale scade il 30 giugno 2026. La Juventus è ora più ottimista riguardo alla possibilità di estendere l'accordo,. Se questa soluzione è conveniente per il club, la chiave di volta risiede nel mercato: con l'attuale ingaggio, Vlahovic non è considerato un affare interessante da nessuna squadra interessata. L'idea è spalmare l'esoso stipendio in maniera più sostenibile.