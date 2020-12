5









Come se non bastasse lo 0-3 di ieri contro la Fiorentina, tutti gli incroci delle partite di oggi hanno spinto giù la Juventus a -10 dal Milan capolista. Appena tre giorni fa sembrava fosse tutto a posto in casa Juve, con il 4-0 al Parma che aveva scacciato ogni tipo di critica convincendo finalmente anche gli scettici: un bel calcio, propositivo e concreto. In 90' però la situazione si è capovolta, la Juve è affondata allo Stadium e ora la classifica è più nera che mai. -10 dalla capolista, -10 dallo scudetto. Tantissimo per una squadra abituata a guardare tutti dall'alto al basso.



RECUPERO - Vicino a quei 24 punti della Juventus c'è un asterisco a segnalare che la squadra di Pirlo dovrà recuperare la gara col Napoli, dopo il ricorso accettato e l'annullamento del 3-0 a tavolino per i bianconeri. Ecco che allora con quei tre punti in meno la Juve è scesa dal terzo al sesto posto, a -1 proprio dagli azzurri di Gattuso che sono gli unici a non aver vinto in questa giornata tra le squadre davanti alla Juventus (1-1 col Torino).



LA NUOVA CLASSIFICA - Dando uno sguardo indietro la Juve è appena a due punti di vantaggio dall'Atalanta - anche loro con una partita da recuperare, contro l'Udinese - e se dovesse perdere quel sesto posto alla ripresa del campionato si ritroverebbe clamorosamente fuori dalla zona europea. Gli occhi però sono puntati verso l'alto, per inseguire il decimo scudetto negli ultimi dieci anni. Passo dopo passo, punto dopo punto. La Juve punta a scalare la classifica con l'obiettivo di mettersele tutte alle spalle. La realtà però dice sesto posto a 24 punti.



La classifica completa

Milan 34 punti; Inter 33; Roma 27; Sassuolo 26; Napoli 25*; Juventus 24*; Atalanta 22*; Lazio 21; Verona 20; Benevento 18; Sampdoria 17; Udinese*, Bologna 15; Fiorentina, Cagliari 14; Parma 12; Spezia 11; Genoa 10; Crotone 9; Torino 8.