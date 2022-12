Il rischio ora è concreto:. La causa? "Nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europee". Per ilLa Juventus infatti deve necessariamente indicare tutti i rischi al mercato, altrimenti violerebbe le regole di comunicazione.Dalle dimissioni di Andrea, la UEFA ha subito preso provvedimenti. Infatti non si è limitata a collaborare con, procura di Torino e Figc. È partita l’inchiesta europea: la Juve ha firmato un “settlement agreement” per il deficit di bilancio. Sanzioni sportive ed economiche legate al quadro finanziario presentato dal club. Ma qualora questo quadro non fosse fedele?I rapporti tra Juventus e UEFA erano già tesi dal momento della fondazione della Superlega, in quel occasione infatti Nyon aveva alzato un vero e proprio muro verso la Vecchia Signora e gli altri club partecipanti.non riguardano loro le intercettazioni o le plusvalenze. La Juve. Discorso diverso qualora fossero dimostrati pagamenti in nero, ad esempio attraverso società offshore, per non far figurare passivi più alti, ingannando il Fair Play. Come riferisce La Gazzetta dello Sport.. A Nyon attendono il fascicolo della procura di Torino, l’arrivo non è prossimo. In quel momento si faranno un’idea della gravità della situazione. Dopo questa analisi si potrà parlare non più di ipotesi ma di scenari che aspettano la Juve in Europa.